▲范范（左）與黑人（右）相當恩愛，夫妻倆的甜蜜互動廣受外界喜愛。（圖／翻攝自范瑋琪IG，2017.04.12）

陳建州（黑人）日前PO出20年前打籃球的帥氣影片，不少網友大讚「超經典」之外，老婆范瑋琪（范范）也轉發該影片，表示「好啦真的有點厲害！」黑人則搞笑回覆：「妳會更愛我嗎？」閃瞎一票網友。

陳建州從小熱愛打籃球，曾是外界看好的明日之星，並在21歲獲選為籃球國手，但之後十字韌帶二度斷裂，被迫放棄球員生涯。陳建州在昨（11）日於臉書PO出20年前打籃球的影片，表示：「一轉眼20年了！記得當時年紀小～謝謝緯來體育台保留的畫面，讓范范和飛飛、翔翔可以看到爸爸20歲打球時的影片！」更笑說有人發現當時贊助廠商是NOKIA 3210嗎，如今20年過去，現在都出iPhone 7了呢！

妻子范范也轉發老公的帥氣影片，笑稱：「好啦真的有點厲害！」黑人隨即甜問：「妳會更愛我嗎？」夫妻倆甜蜜模樣羨煞許多網友，有人則笑稱：「把一輩子都交給你啦，還能不愛你嗎？」