台商參與雄安新區？陸：依市場規律發展中央社 (2017-04-12 11:56)
（中央社記者邱國強北京12日電）針對台商是否有機會參與中共中央核定的「雄安新區」建設，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，只要發展方向符合「雄安新區」產業規劃，都能依市場經濟規律找到「用武之地」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有媒體詢問，位在河北省的「雄安新區」設立備受關注，台商是否有機會參與相關建設，分享這份「政策紅利」？安峰山在回答時，作上述表示。
安峰山說，「雄安新區」是深入推進京津冀（北京市、天津市、河北省）協同發展作出的一項「重大決策部署」。無論境內外企業，只要其發展方向符合新區的產業規劃，都能按照市場經濟的規律，找到自己的用武之地。1060412
關鍵字：
上一則：聯航強拖華裔乘客下機 成港媒焦點
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
潔麗雅 金盞花．金永利 禮盒．BA-111 玫瑰金．大金 冷氣機．契爾氏 金盞花 化妝水．環保金爐．CHARRIOL 夏利豪 玫瑰金．金賞．百利金 筆套．金安德森 棋盤格 記者包．喜年來金牛角．S-26 金幼兒樂．金好奇 ph5.5 XXL．大金 分離式 冷暖氣．金‧安德森 淺綠色 襯衫．金士頓 64GB 兩用隨身碟．金士頓 SDHC 8GB Class10．金將科技 電視．藍寶石 戒指．K金 項鍊．金士頓 UHS-1 microSD．NOBLE 戒指．金安德森 化妝包．LION 金耳釦泰迪熊．燒金．TIFFANY 戒指．金可貝可．金手套．栢司金．look 戒指
網曝白百何約會美男 失戀33天成出軌名單「指南」【北京新浪網】
美聯航「請」乘客下機？ 服務不力屢引網民憤怒【北京新浪網】
坐飛機遇超售該咋辦 航企需幫改簽或退票並補償【北京新浪網】
日赴台遊客少因搶不過機位？台旅行社提議保留4成給日本人【北京新浪網】
美聯航暴力趕客事件持續發酵 業內稱其將面臨訴訟【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》