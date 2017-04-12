435進駐藝術家范姜道歆個展 用版畫重新詮釋萬華老街的舊事記憶！



(中央社訊息服務20170412 10:50:35)板橋435藝文特區進駐藝術家范姜道歆，將於4月15日至4月30日舉辦「舊事回憶」個展，從以前收集的台北舊照片中汲取靈感，利用特殊的技法作出懷舊照片風格的版畫作品，重現台北過往的繁華榮景，讓觀眾透過作品中的歷史風華，重新連結自己與台北之間的舊事回憶！



范姜道歆為板橋435藝文特區的第一批進駐藝術家，出身於藝術世家的她，從小耳濡目染受到爸爸的美術薰陶與栽培，使她從小立志要從事藝術創作，同時，家人也給予她最大的支持與鼓勵。也許是父母皆在學校擔任過教職的家庭背景，使她在大學階段選擇了國立彰化師範大學美術系就讀。范姜道歆大學主修西畫，畢業後勇敢選擇了進入大學時期較少接觸的版畫領域攻讀碩士，精進自己。也在學習的過程中，將過往在西畫的創作手法，自然而然融入版畫的創作中，作品也與生活經驗息息相關。除了藝術創作，范姜道歆也在學校擔任美術老師，並深刻體認「教學相長」四個字的意義，小朋友充滿天馬行空、毫不設限的創作方式與想法，反而成了她源源不絕的創作泉源之一。豐富的教學經驗讓她在駐村期間多次舉辦版畫工作坊，甚至與其他駐村藝術家合作，帶領江翠國中特教生創作校園彩繪，使冰冰的教室牆面因豐富的塗鴉色彩而活潑了起來。



本次個展「舊事回憶」，源自於范姜道歆先前於台北華山文創園區與萬華老街參展，並與其他藝術家彼此交流時，體會到歷史建物蘊藏的文化底蘊與生活記憶之間的關聯性，故她收集了萬華老街與華山酒廠的照片，在閒暇之餘，作了兩地過往發展的田野調查，將這些倏忽即逝的人、事、物加以分析組合，想像過去的人們是如何生活著。她活用這些具有文化價值的歷史建物，印製出具有老照片風格的版畫作品，將過往歷史的想像，重新詮釋在觀眾眼前。



「舊事回憶」將於4月15日（六）至4月30日（日），在板橋435藝文特區復古登場，邀請市民朋友前來欣賞風格獨特的版畫作品，跟著歷史建物細細回味過往的人、事、物，勾起你我的「舊事回憶」！活動詳情請上435藝文特區官網http://www.435.culture.ntpc.gov.tw或板橋435藝文特區臉書粉絲專頁查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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