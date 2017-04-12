進修的意義，不只是學位的獲取，EMBA教會我的人生哲學



(中央社訊息服務20170412 10:19:29)面對在職進修，首當其衝的第一難題就是該如何兼顧工作、家庭與學業。有感於此，文化大學經由教育部認證核准開辦全台唯一網路EMBA企業實務管理數位碩士在職專班(以下簡稱企管網碩)，上課方式有別於一般在職專班，採線上教學為主，輔以實體面授課，提供忙碌的經理人另一種進修學習的新選擇，開辦至今邁入第9屆，畢業校友表現傑出，包括任職於義美公司高層趙季堯、創空間集團創辦人洪韡華、掌櫃智慧生活總經理蔡鎧駿等。



以線上學習為主的EMBA，教材課程與豐富的課外活動，不論是質與量都和傳統EMBA提供相同甚至更多的教學資源。任職於金融業資深主管的畢業生葉同學回憶道：「當初不敢進修的原因就是怕影響工作與家庭，而企管網碩課程涵蓋非同步遠距教學、實體授課、同步視訊等多元模式，這樣的學習恰恰解決了我的顧忌。」結合了數位學習，不用週週到校上課，讓忙碌的在職生更有彈性時間可分配在照顧家庭、海外出差、事業衝刺。



身為中高階主管，進修EMBA彷彿是一種進階趨勢。葉同學表示，重新念書能好好靜下心來審視自己不足之處，不然每天被工作、生活追著跑，根本不知道自己欠缺了什麼。坐在教室裡有種魔力，像是變成一塊全新的海綿，可以重新學習、完全吸收，特別是來參加課程的同學們大多是主管階級，彼此間的交流也是一堂很寶貴的課程。



葉同學也分享，在學期間除了的企業參訪、領導力工作坊和其他國際證照的課程，最特別的經驗非屬「大漠孤煙」一景。參加學校的跨校大型課外活動，於內蒙古的「國際商學院沙賽邀請賽」，更為自己在文大EMBA學習之旅增添難忘回憶。在她認為，碩士進修這件事情不只是學歷上的成就，更是生活上的莫大自我挑戰與激勵。



文大企業實務管理數位碩士在職專班106年招生簡章已公告，5月起於文化大學大夏館(台北市大安區建國南路二段231號)舉辦多場招生說明會，可免費體驗線上課程，提供有興趣的民眾前來瞭解相關課程資訊。說明會報名連結https://goo.gl/uv1lQm 查詢，或電洽：(02)27005858轉8276。



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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