美和科技大學力推 友善校「原」風



(中央社訊息服務20170412 09:58:09)2016年10月屏東美和科技大學特別在校園內建置了「排灣族石板屋」及「原住民族文物館」，落實將原住民族文化帶進校園，提供學生在原住民族文化元素中學習，不僅讓原住民族學生在外地能欣賞到自己文化的美麗，重新審視自己的族群、增加認同感外，更能讓其他人了解臺灣原住民族群文化的內涵與特色。



此外，該校更成立原住民諮詢委員會，日前特別邀請原住民族委員會原住民族文化發展中心浦忠義副主任、屏東縣政府原民處伍麗華處長、三地門鄉公所歸曉惠鄉長、瑪家鄉公所梁明輝鄉長、霧台鄉公所杜正吉鄉長、泰武鄉公所邱登星鄉長、來義鄉公所竇望義鄉長、春日鄉公所柯自強鄉長、獅子鄉公所孔朝鄉長、牡丹鄉公所陳英銘鄉長、屏東縣原住民族籍陸月嬌議員、臺東縣原住民族籍江堅壽議員、臺東縣原住民族籍林琮翰議員、屏東大學原住民族教育研究中心李馨慈主任、長榮百合國小研發處楊美蓮主任、前屏東縣部落大學拉夫琅斯˙卡拉雲漾校長等原住民部落長官、學校代表等擔任原諮委員，提供專業建議。希望藉此瞭解原住民經濟困境與地方文化產業發展之可能，作為培育原住民學生專業知能之參考，進而找回原住民同學對原鄉部落的情感，並將所學專長回饋原鄉部落，促進與落實原住民部落的永續發展，為部落注入生命力。



屏東縣政府原民處伍麗華處長會中強調，學校應打破原漢疆界，強調多元族群交流，讓非原住民同學認識原住民族文化，欣賞原住民族文化的美好。同時，以自身的工作經驗為例，很多原鄉的國校都有栽培學生唱古謠、木雕、織布等傳統文化，但到了國、高中，因為升學的壓力並沒有延續，甚為可惜！建議學校應持續栽培有特殊專長的學生，並與部落結合，讓學生可以返鄉服務。校長陳景川則說，未來學校要成立原住民族古謠隊，培育有專長的學生，輔導學生參加比賽，讓他們從比賽中獲得自信。



美和科技大學原住民原住民族學生資源中心吳鄭善明主任也表示，該校原住民族學生819人，佔全校總學生人數的一成以上，也是全國大專校院第最多原住民族學生的學校。希望透過產、官、學、業界的建言，為該校原住民族學生在生活輔導、文化傳承、就業準備等提供更適切性的服務。



會前該校更邀請吾拉魯茲部落泰武古謠傳唱隊、排灣族學生陳聖慈及鄞妤玟（二生分別為該校五專餐旅系二年級及護理系一年級學生）演唱古搖，她們曾在2015年日本福岡、休士頓巡迴演唱會、樹谷生活科學館、2015光州世大運台北站、總統府元旦升旗典禮，以及原住民族合唱嘉年華草地音樂會參與演出，豐富精彩的表演，讓與會貴賓見證美和科大原民學生的青春熱情與活力。



訊息來源：美和科技大學



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