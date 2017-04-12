電競大廠齊聚COMPUTEX 2017 顛覆沉浸式體驗



(中央社訊息服務20170412 09:23:56)台北國際電腦展(COMPUTEX)主辦單位之一外貿協會11日舉辦記者會，宣佈今（2017）年COMPUTEX將增設電競與虛擬實境 (Gaming & VR)展區，並邀請享譽全球的ASUS、GIGABYTE、G.SKILL、MSI與Thermaltake等大廠，以及全球改裝大賽CyberMods 24hrs、世界頂級的電子競技賽Zotac cup masters同台，共同展現後PC時代電競市場崛起的強烈動能。



外貿協會秘書長葉明水表示，面對PC市場飽和的現況，遊戲產業的崛起已經帶動一波科技業的轉型，其中又以電競市場為主，完整串聯起電腦零組件、周邊產業的新商機。COMPUTEX期望透過全球強大的資源網絡，提供完整的交流平台，同時集結上中下游各大廠商力量，共同完善電競供應鏈及塑造科技生態系。



Gaming & VR為2017年COMPUTEX五大主題之一，將有近60家電競業者參展。今日記者會號召ASUS、GIGABYTE、G.SKILL、MSI與Thermaltake等電競大廠同台，並於記者會現場展示ASUS頂級的電競產品、GIGABYTE最具創新及高穩定的硬體設備、G.SKILL超越主流規格的超頻記憶體及電競週邊產品、MSI完整且高端的電競系統產品，以及Thermaltake在業界首推的水冷電競全景直立式機殼與電競週邊商品，一同揭開電競生態系中最具突破性的成果，展現COMPUTEX集結產業先進共拓電競市場的決心。



市場調查研究機構 Jon Peddie Research (JPR) 指出，全球電競硬體市場規模將於2018年突破三百億美元。貿協表示，COMPUTEX透過與國際電競賽事的合作，讓終端使用者能實際參與，配合各大廠商創新的產品，進而帶動全球電競產業的供應鏈發展。



因此今年COMPUTEX將於展覽期間在南港展覽館一館舉辦全球改裝大賽CyberMods 24hrs，來自澳洲、美國、英國、泰國、菲律賓、中國等六國的組裝好手將於24小時內根據電玩、科幻、電影等主題進行電腦改裝。此外，世界頂級的電子競技賽 Zotac cup masters也將於南港展覽館舉辦，並於現場直播MOBA DOTA2遊戲決賽，獎金總金額高達十萬美元。



2017年台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI)將於5月30日至6月3日展出，聚焦「人工智慧與機器人」、「物聯網技術應用」、「創新與新創」、「商業解決方案」及「電競與虛擬實境」五大主題，並設置SmarTEX、InnoVEX、iStyle及電競與虛擬實境四大特色展區(InnoVEX展區為5月30日至6月1日)。其中世貿一館SmarTEX展區，將集結包含車聯網及車用電子、安全監控、智慧居家與娛樂、智慧穿戴及智慧科技解決方案等國內外廠商，共同展示物聯網的多元發展，以及未來商務與生活面貌。



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關於COMPUTEXCOMPUTEX創辦於1981年，30多年來一路與全球ICT產業一同成長、茁壯，見證產業發展與轉變的歷史性時刻，每年吸引超過3萬8,000名的國際買主來台參觀及採購，亦是國際指標廠商選擇公布劃時代產品的首選平台。台灣具備完整全球資通訊產業鏈，立足台灣的COMPUTEX，以建構全球科技生態系為目標，期望以跨領域整合創新服務作為最強勁的動力，成為全球科技資源整合的新舞台。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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