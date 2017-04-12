中華大學師生心好美！校慶活動好玩也走溫馨風



(中央社訊息服務20170412 09:22:46)中華大學生好品德！協助校園愛心義賣，近150名陽光青年用實際行動支持弱勢團體，帶領身心障礙與行動不便的朋友，漫步校園，感受27周年校慶的歡樂氛圍，讓愛扎根華大校園，把愛傳出去。



學務長廖述濤表示，中華大學推行陽光青年計畫，以「德、智、體、群、美」五育指標，讓每一位同學在校學習期間，都能夠有難忘的學習與全人體驗。學校積極推動「校園人人志工文化」將關懷與品格教育落實於課堂與社團活動中，讓中華大學生人人成為正向的陽光青年。



今年，中華大學校慶活動邀請到新竹市愛恆啟能中心、新竹欣安老人養護中心、新竹市仁愛兒童之家、苗栗聖家啟智中心和苗栗幼安教養院共142位朋友到校參加。學務處課外活動指導組鄭漪芝表示，藉由志工服務，傳播人性光輝，讓其他同學感受到志願服務的無私精神及助人寫照，藉此能吸引更多同學加入志願服務的行列，一起傳播幸福。



訊息來源：中華大學



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