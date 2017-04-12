成功開創兒童美語加盟連鎖教育事業 「選擇」V.S「努力」



(中央社訊息服務20170411 16:29:06)兒童美語加盟連鎖創業，是努力重要還是選擇重要？東方的傳統文化一再教育我們勤能補拙、堅持就是勝利，受到這種觀念的影響，許多人在兒童美語加盟連鎖創業遇到挫折時，總是一邊埋頭苦幹，一邊催眠自己「是我還不夠努力。」唐威廉美語（www.williamschool.com.tw）連鎖教育事業王詠沂總校長（關注：微信、微博）強調：事實上，對於加盟創業者而言，選擇往往比努力更重要，二者並非截然矛盾，但成功的大前提是正確的選擇，如果選擇的方向不對，只會讓努力白費；因此，創業者若想跨入兒童美語加盟連鎖產業，在挑選加盟總部時，務必仔細比較各家品牌，唯有做了正確的選擇，才能在對的方向上堅持信念、努力奮鬥、成就兒童美語加盟連鎖事業鴻圖。



王詠沂總校長指出，創業者應選擇具有開創性和前瞻性的兒童美語加盟連鎖總部，如此品牌才能持續佔據產業龍頭領先地位；以唐威廉美語而言，總部重視家長與孩子的需求，密切關注教育政策變化，不斷與時俱進，研發更多美語課程和教材，在12年國教國中會考加考英聽之前，早已洞察美語教育趨勢，領先同業推出英聽招生，當年的新創，造就了如今的優勢。近來，唐威廉美語更看見教育新藍海，強勢拓展尖端科技教育，結合最新科技VR虛擬實境和AR擴增實境，打造未來教室，引領美語教學新高峰。王詠沂總校長認為，唯有不斷向前奔跑，才能不被超越，兒童美語加盟連鎖總部一定要高瞻遠矚，以至少5-10年的時間去思考時代和產業的變遷，才能跟上美語教學趨勢，甚至引領潮流。



選擇正確的兒童美語加盟連鎖總部，對於創業者而言還有一項明顯的好處，兒童美語加盟創業要規劃出一套可行的營運管理模式與能產出教學實績的美語系統性教材，需要花費很長的時間，其中付出的人力、財力和心血難以計數，許多創業者在這個階段被磨損了熱情、消耗過多成本，導致無法維持營運；加盟品牌給了創業者一條成功的捷徑，總部多年的實務經驗，加上專家團隊的智慧和專業分析，形成一套具體而通用的營運管理體系，協助美語加盟創業者完整移植、運用。因此，做對的決定，正確選擇兒童美語加盟連鎖總部，在這個前提下堅持努力不懈，便能比他人更早一步搶佔先機，開創兒童美語加盟連鎖創業高峰。



訊息來源：唐威廉文化事業股份有限公司



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