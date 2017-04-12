知名兒童美語培育各國頂尖名校青睞具思辨力、獨到見解學生



(中央社訊息服務20170412 09:51:13)全球人才是流動的，不論是在職場或是學校，人們的選擇早已不再侷限於母國，而是放眼世界，尋找更好的機會，越來越多的學生選擇到國外留學，取得大學文憑，各國頂尖名校成了全世界的兵家必爭之地。唐威廉美語（www.williamschool.com.tw）連鎖教育事業王詠沂總校長（關注：微信、微博）說，要獲得這些名校的青睞，流利的美語能力必不可少，想更進一步脫穎而出，還要展現出強烈的熱情與個人特質。



世界各國名校的熱門專業競爭非常激烈，想要通過層層篩選跨過申請窄門，良好的美語能力只是最基本的要求。王詠沂總校長強調，美語能力不只是英檢或考試的分數而已，還包括了準備書面申請資料時，如何用美語寫出自己的學習履歷和自傳；更重要的，學生是否具備足夠的英聽、口說實力，能在面試中用美語自信地表達想法。唐威廉美語深知，國際化的時代，需要的是能應用於生活中的美語力，在教學設計上，他們從不滿足於考卷上的滿分，而是精益求精，讓美語落實到每個孩子的日常，引導孩子大膽開口說，讓美語反璞歸真，成為孩子們必備的溝通工具。



要打敗世界各國的競爭者，除了美語能力，還需要展現出明確的個人特質，王詠沂總校長指出，比起一份完美無瑕、過度包裝的資料，招生主考官更想從中看到學生的個性、思辨力、獨到見解，以及對於知識的熱情渴求。在唐威廉美語的每一堂課，都是創意和思考的激盪，摩擦出智慧的火花，孩子從小在唐威廉美語學習，懂得自主探索、獨立思考，這些人格的形塑將對孩子產生深遠的影響，讓孩子找到學習的原動力，培養思考和解決問題的能力，並對各種事物保持好奇心，勇於接受不同領域的挑戰。



時代的巨輪急速轉動，下一個世代，你要足夠獨特，才能脫穎而出。勇於探索、嘗試，掙脫框架發現自己更多的可能性。唐威廉美語期待所有孩子都能從小培養實力，成為世界各國名校想要的人才：對事物充滿熱情、具有國際化的視野與思考力，發揮你們在兒童美語課堂中養成的特質，成就絢爛多彩的人生。



訊息來源：唐威廉文化事業股份有限公司



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