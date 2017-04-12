聯航強拖華裔乘客下機 成港媒焦點中央社 (2017-04-12 11:50)
美國一名華裔旅客日前遭強行拖離聯合航空班機一事，12日成為香港各大報章的報導焦點。有報章指此舉引起全球公憤。中央社記者張謙香港攝 106年4月12日
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