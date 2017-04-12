雙城論壇舉行 陸：前提是正確認知中央社 (2017-04-12 11:30)
（中央社記者邱國強北京12日電）針對今年度台北、上海「雙城論壇」籌備情況，中國大陸國台辦發言人安峰山今天重彈舊調說，只要對「兩岸關係的性質」和兩岸城市交流的性質有「正確認知」，大陸均持開放態度。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。
安峰山在回答媒體詢問時，並未針對上海市台灣事務辦公室主任李文輝14日將來台協商的報導作回應，僅表示今年的「雙城論壇」，需要由上海市與台北市進行溝通。
他說，中國大陸國台辦已多次表明，只要對「兩岸關係的性質」和「兩岸城市交流的性質」有「正確認知」，大陸對兩岸城市交流持積極開放的態度。1060412
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