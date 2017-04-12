女團BLACK PINK玩火YouTube點擊量破億中央社 (2017-04-12 11:24)
（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）南韓經紀公司YG娛樂消息人士透露，旗下女團BLACK PINK的「玩火」MV在YouTube的累計點擊量破億。
南韓「日刊體育」引述YG娛樂透露，至11日下午6時30分為止，BLACK PINK的「玩火」MV在YouTube上的累計點擊量超過1億1277萬次，成為繼「BOOMBAYAH」之後第2首破億的MV。
YG娛樂表示，BLACK PINK的「BOOMBAYAH」MV在YouTube點擊量已累計破億，出道僅8個月就有兩首歌曲MV破億。另一首歌曲「口哨」MV點擊量也達9877萬次，即將破億。
BLACK PINK的「玩火」去年11月一經發表，便秒殺南韓各大音源排行榜。1060412
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