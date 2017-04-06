▲馬景濤前妻吳佳尼發文回應離婚。（合成圖／翻攝自微博，2017.04.06）

男星馬景濤與小21歲大陸女星吳佳尼結婚10年，日前卻傳出離婚，吳佳尼在微博寫下長文稱兩人依然會是朋友。馬景濤近日被拍到現身上海機場，一下牽著兒子、一下化身抱枕，細心模樣完全就是父愛大噴發，引發熱議。

據《名偵探趙五兒》報導，馬景濤帶著2個兒子現身機場，父子3人帶著同款棒球帽，感情相當好。在候機室時，一個兒子靠肩膀，另一個則是躺在他大腿上，父愛指數爆表。這一幕被公開後，網友紛紛大嘆可惜，紛紛留言：「滿滿的父愛啊！」、「看孩子那麼黏的模樣，就知道一定是個好爸爸。」