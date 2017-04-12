朱孝天甜喊老婆「女神」 粉絲狂催生NOWnews今日新聞 (2017-04-12 11:23)
朱孝天去年跟韓雯雯結婚，在峇里島舉辦世紀婚禮，昨（11）日是韓雯雯的生日，朱孝天感嘆時光飛逝，向老婆喊話，「生日快樂，我的女神。」
朱孝天昨（11）日在微博分享替韓雯雯慶生的照片，看得出結婚後的他幸福洋溢，在韓雯雯身邊笑得像小男孩一樣。朱孝天說，每天看著韓雯雯的笑容，就覺得一切都值得，也希望韓雯雯能永遠保留著一顆赤子之心，最後向老婆喊話，「祝妳生日快樂，我的女神。」韓雯雯看到老公的告白，害羞回應，「謝謝你，希望我們在成長的路上，有夢，有陪伴，有一顆赤子之心擁抱彼此。」
除了留言祝女神生日快樂之外，不少粉絲發現朱孝天幸福肥藏不住，「天哥更胖了」、「我的天哥！你又胖了！」還要夫妻倆「快生寶寶吧」。
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