倒插五星旗 港議員恐被起訴中央社 (2017-04-12 11:09)
（中央社記者張謙香港12日電）香港泛民主派團體熱血公民的立法會議員鄭松泰昨晚被捕，將會被警方起訴侮辱中共五星旗和香港特別行政區區旗罪。
鄭松泰昨晚被警員帶到中區警署進行拘捕手續，於凌晨1時左右獲釋，案件預定於下週二在東區裁判法院開庭審訊。
去年10月中，鄭松泰把立法會議事廳內的一些五星旗和區旗倒插起來，這些五星旗和區旗為親政府建制派議員插在他們的桌上。
事發後，建制派議員要求立法會進行內部調查，並指鄭松泰可能涉及侮辱中共五星旗和區旗罪。
熱血公民為泛民陣營較激進的政治組織，「本土和反中意識」強烈。1060412
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
潔麗雅 金盞花．金永利 禮盒．BA-111 玫瑰金．大金 冷氣機．契爾氏 金盞花 化妝水．環保金爐．CHARRIOL 夏利豪 玫瑰金．金賞．百利金 筆套．金安德森 棋盤格 記者包．喜年來金牛角．S-26 金幼兒樂．金好奇 ph5.5 XXL．大金 分離式 冷暖氣．金‧安德森 淺綠色 襯衫．金士頓 64GB 兩用隨身碟．金士頓 SDHC 8GB Class10．金將科技 電視．藍寶石 戒指．K金 項鍊．金士頓 UHS-1 microSD．NOBLE 戒指．金安德森 化妝包．LION 金耳釦泰迪熊．燒金．TIFFANY 戒指．金可貝可．金手套．栢司金．look 戒指
- VINCE CAMUTO 七零年代 真皮復古寬版中跟涼鞋-橘色
- RED STONE for EPSON S050082環保碳粉匣(黑色)/二支超值組
- BenQ明基 BL3200PT 32型VA面板2K 100% sRGB液晶螢幕
- RED STONE for HP CB401A環保碳粉匣(藍色)
- RED STONE for LEXMARK 10N0016+10N0026[高容量]墨水匣(三
- Yvonne Collection加大純棉床包-灰藍
- Yvonne Collection特大純棉床包-淺草綠
- 【DW Daniel Wellington】經典藍粉紅帆布水鑽女錶-銀框/26m
- kitson 晶透串珠大托特包 IVORY
- 【ILEY伊蕾】拼接蕾絲波點洋裝(白)
網曝白百何約會美男 失戀33天成出軌名單「指南」【北京新浪網】
美聯航「請」乘客下機？ 服務不力屢引網民憤怒【北京新浪網】
坐飛機遇超售該咋辦 航企需幫改簽或退票並補償【北京新浪網】
日赴台遊客少因搶不過機位？台旅行社提議保留4成給日本人【北京新浪網】
美聯航暴力趕客事件持續發酵 業內稱其將面臨訴訟【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》