本土劇《甘味人生》劇情高潮迭起，日前在《白鷺鷥的願望》中飾演「最強小三」的張靜之也加入劇組，飾演高克威（謝承均）的律師「唐安琪」。張靜之在片場遇到飾演「Ku桑」的謝祖武，被他的不老顏質嚇傻，跟編劇喊話，私心想跟謝祖武「湊一對」。

張靜之昨（11）日在臉書分享與謝祖武的合照，只見相差14歲的兩人站在一起，根本看不出誰年齡比較大。張靜之笑說，「即使是從小看他演戲長大的我，現在如果要跟他湊成對，也是無違和、非常合理的，大家說是不是？」還要粉絲幫幫她，「快向編劇建議一下吧！哈哈哈！（私心無誤）。」