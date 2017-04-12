坎城70年 桑德琳齊柏林出任金攝影機主席NOWnews今日新聞 (2017-04-12 10:57)
國際影壇盛事坎城影展今年邁入第70年。在公布競賽片片單前，坎城官方也於昨（11）日公布金攝影機獎（Caméra d'Or）主席，今年將由法國老牌女演員桑德琳齊柏林（Sandrine Kiberlain）出任。
坎城影展將於今年五月登場，附屬的金攝影機獎也被譽為是天才導演的搖籃。此獎於1978年由吉爾賈克柏創立，評選範圍包含坎城競賽類、非競賽類、觀摩單元等，用來獎勵電影新秀。而坎城官方也於昨（11）日公布今年金攝影機獎主席，將由凱薩獎得主桑德琳齊柏林出任。
桑德琳齊柏林名聲享譽歐洲，至今已演出超過40部片，並在2014年拿下素有「法國奧斯卡」之稱的凱薩獎最佳女主角。而今年適逢坎城70周年，桑德琳也將接棒文溫德斯、提姆羅斯等國際大導，擔任今年金攝影機獎主席。
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