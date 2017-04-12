▲藝聲的主打曲《Hibernation》MV公開，甜蜜氛圍感染人。（圖／翻攝自Super Junior臉書，2017.04.12）

南韓人氣男團Super Junior成員藝聲，擔任隊內的主唱之一，歌唱實力受到肯定，甚至還有「OST王子」的美名，進來更演出韓劇《VOICE》展現演技。而將於韓國時間4月18日發行新專輯的他，於昨（11）日先公開了其中一首主打曲的MV。

藝聲將發行的個人迷你專輯名稱是《Spring Falling》，而這一次搶先公開的歌曲MV《Hibernation》（Hibernation有冬眠之意），是一首抒情歌。MV中，藝聲甜蜜柔和的唱腔，搭配輕鬆俏皮的旋律，還有不斷重複的「You are so beautiful.」彷彿對著戀人甜言蜜語，給人暖暖的心動感，讓聽到的粉絲都覺得戀愛了。

▲藝聲的主打曲《Hibernation》MV公開，甜蜜氛圍感染人。（圖／翻攝自Super Junior臉書，2017.04.12）