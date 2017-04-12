2AM瑟雍挑大梁！ 首次挑戰音樂劇NOWnews今日新聞 (2017-04-12 09:20)
南韓美聲男團2AM成員瑟雍，擁有歌唱實力的他更轉戰戲劇圈，在去年合作金成鈴、金汎演出韓劇《Mrs. Cop 2》，飾演木訥卻辦案能力超強的重案組組員，演技受到肯定。而近日傳出他將首次演出音樂劇，讓粉絲都非常期待。
據韓媒報導，他所屬的經紀公司SidusHQ表示，瑟雍將演出音樂劇《Mata Hari》，並飾演角色Armand。《Mata Hari》由瑟雍、玉珠鉉、車智妍擔綱演出，而瑟雍飾演的Armand將與玉珠鉉、車智妍扮演的Mata Hari大談虐戀。三人將如何詮釋故事，瑟雍能不能一展演技實力，讓外界屏息以待。
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