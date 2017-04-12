穆熙妍痛心華裔醫師遭拖行 怒譙：告到聯航一生黑NOWnews今日新聞 (2017-04-12 09:40)
美國聯合航空因超賣機位，強制將華裔醫師粗暴拖行下機，引起外界關注。而對於聯航聲稱該華裔醫師不願下機行為相當不成熟，穆熙妍更在臉書諷：「呵呵，相當不成熟，所以航空公司就可以打人？下次理由是什麼，外型不好看？」
穆熙妍看到聯航粗暴對待華裔醫師的新聞相當氣憤，並對於華裔醫師的遭遇感到相當痛心，「這位醫生已經69歲了，最後是被電擊棒電暈的，這樣對待一位長者合適嗎？」隨後更酸不知道這種「隨機」挑選到「華裔夫婦」的機率有多少，但她認為航空公司無論有什麼理由，都不能強迫別人下飛機！
穆熙妍更痛批聯航的CEO直到現在都不道歉之外，甚至還聲稱該華裔醫師的行為「相當不成熟」。穆熙妍對此大為光火表示，「所以航空公司就可以打人？下次理由是什麼，外型不好看？」最後她希望該華裔醫師能早日康復，並能將聯航往死裡告，讓它從此一生黑！
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
i-Tech CLIP MUSIC．earth Music 蝴蝶結．earth friendly baby．KMK-music boy．Fruit of the Earth 6oz．music box．Tivoli MUSIC system．台鈴機車 MUSIC 125．earth music ecology 格紋．earth Music LIBERTY．earth music ecology．Red Earth 遮瑕刷．Sport Music．台鈴 Music．Candy Music．earth Music 雪紡洋裝．機車 MUSIC 125．Sport Music 行動音樂棒．suzuki music 125．Blueberry Music Light．台鈴 MUSIC 125．earth music ecology 短褲．music angel．music 125．Red Earth．earth music 背心．Xpress Music．earth Music 針織上衣．Fruit of the Earth 2oz．Fruit of the Earth
- 【Iron Lady】瑪莉超重款G91型五層架(91x46x181)三色可選-
- 美國【RadioFlyer】小酋長三輪滑板車(紅)#502A型
- TISSOT HERITAGE VISODATE 18K復刻機械錶-灰x玫瑰金框/40mm
- STRiDA 速立達 16吋LT折疊單車(碟剎) 奶油色
- 【Levis】連身丹寧綁帶短褲 / 橘標 / 無袖
- 【Pioneer+Jamo+ONKYO】VSX-1131-B+S628+SKH-410(7.2聲道擴
- 【Iron Lady】琴妮超重款S121型四層架(121x46x181)三色可選
- 【TOSHIBA】R30-C-0L800N i5-6200U 13.3吋筆電(黑)+Office3
- 《BuyJM》低甲醛鏡面160公分穩重型單鍵盤電腦桌
- 【DIFF AUDIO】MW-850(吸頂式8吋低音兩音路喇叭)
朱孝天甜喊老婆「女神」 粉絲狂催生【NOWnews今日新聞】
勁寶曝光！Ella誇「下面」很壯觀桃花就是旺【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
白百合「一陽指」鮮肉 老公羽凡摟妹反擊【NOWnews今日新聞】
夏天憂黃嘉千跟曾國城跑 焦急問爸：你不擔心嗎？【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》