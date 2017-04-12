▲穆熙妍心疼華裔醫師遭粗暴拖行，並在臉書砲轟聯航。（圖／翻攝自穆熙妍臉書，2017.04.12）

美國聯合航空因超賣機位，強制將華裔醫師粗暴拖行下機，引起外界關注。而對於聯航聲稱該華裔醫師不願下機行為相當不成熟，穆熙妍更在臉書諷：「呵呵，相當不成熟，所以航空公司就可以打人？下次理由是什麼，外型不好看？」

穆熙妍看到聯航粗暴對待華裔醫師的新聞相當氣憤，並對於華裔醫師的遭遇感到相當痛心，「這位醫生已經69歲了，最後是被電擊棒電暈的，這樣對待一位長者合適嗎？」隨後更酸不知道這種「隨機」挑選到「華裔夫婦」的機率有多少，但她認為航空公司無論有什麼理由，都不能強迫別人下飛機！

穆熙妍更痛批聯航的CEO直到現在都不道歉之外，甚至還聲稱該華裔醫師的行為「相當不成熟」。穆熙妍對此大為光火表示，「所以航空公司就可以打人？下次理由是什麼，外型不好看？」最後她希望該華裔醫師能早日康復，並能將聯航往死裡告，讓它從此一生黑！

▲穆熙妍在臉書對聯航粗暴對待華裔醫師的事件開罵。（圖／翻攝自穆熙妍臉書，2017.04.12）