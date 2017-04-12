▲Joy（中）飾演的尹素琳將翻唱由李玹雨（右）飾演的姜韓潔重新編曲過的《最近你呀》。（圖／翻攝自她愛上了我的謊，2017.04.11）

韓劇《她愛上了我的謊》請來許多鮮肉演員、歌手演出，女主角Joy更是多次為戲「獻聲」。而在昨（11）日，Joy演唱的第四波OST《最近你呀》（Your Days），同時公開音源及MV。

OST《最近你呀》（Your Days）是第7集中，Joy飾演的尹素琳與樂團成員出場的表演歌曲，由李玹雨飾演的天才作曲家姜韓潔利用一個晚上的時間將之重新編曲。在MV中，Joy以不同於其他OST的唱腔演唱，而歌曲一開頭只有鋼琴的配樂，Joy輕柔的嗓音搭配《我的謊》劇情，淡淡的哀愁似乎能藉著歌曲傳達給追劇的粉絲，但是聽完後又有種被療癒的感覺。

▲Joy再次為戲演唱OST，超療癒的嗓音，讓聽過的粉絲心靈彷彿都被治癒了。（圖／翻攝自Youtube，2017.04.12）