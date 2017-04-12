隋棠揪尪看《犀利人妻》 網友留言狂歪樓NOWnews今日新聞 (2017-04-12 09:55)
隋棠2010年在《犀利人妻》中飾演「謝安真」一角，演技受到矚目，雖然該戲已播畢近7年，但劇中經典台詞仍牢記在粉絲心中。近日《犀利》又開始重播，隋棠邀約老公Tony哥一起看，還逗趣在電視機前戳「小三」黎薇恩（朱芯儀）的鼻孔，沒想到網友的留言竟然歪樓啦。
隋棠昨（11）日在臉書分享7年後重新再看《犀利人妻》的感想，讓不少人想到劇中經典台詞，「可是瑞凡，我回不去了」，還有小三黎薇恩（朱芯儀）總是親密的叫謝安真和溫瑞凡（溫昇豪）「姊姊、姊夫」的嘴臉。
看到這裡，隋棠忍不住上前，在電視機旁作勢要戳朱芯儀的鼻孔，打趣說，「姊夫、姊夫！再叫就戳鼻孔！」還說和現任老公一起看重播很有趣，就連在劇中飾演「溫瑞萱」的小禎也來留言，隋棠趁機替老公告白，「Tony是溫瑞萱和郝康德（李沛旭）的粉絲！」
除了滿滿的回憶湧上心頭之外，不少網友發現，這張照片裡的隋棠似乎不太像她，紛紛留言，「左邊那女的是誰」、「我以為是阿雅」、「安真～妳今天怎麼看起來像張玉嬿？」、「猛一看還以為是六月，想說六月怎麼戳表妹鼻孔」、「這電視機太大了吧，感覺看鬼片可以看到鬼的毛細孔。」底下留言狂歪樓，瘋狂討論隋棠和她家的大電視機。
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