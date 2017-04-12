陸採購蘇愷35 俄今年將交付10架中央社 (2017-04-12 09:41)
（中央社台北12日電）陸媒引述俄羅斯衛星網報導，俄國聯合飛機製造公司（UAC）總裁史柳薩（Yuri Slyusar）11日表示，今年將向中國大陸國防部交付10架蘇愷35戰鬥機。
中國大陸環球網軍事今天報導，史柳薩接受俄媒採訪時說，蘇愷35的傳統客戶是中國大陸，聯合飛機製造公司2017年將向中國大陸再交付10架蘇愷35。
中國大陸是蘇愷35多功能戰鬥機的首個外國買家。中俄兩國2015年11月簽訂3年內供應24架蘇愷35的合約，總值估達20億美元。
中國大陸軍方2008年在珠海航展上首次對蘇愷35展現興趣。2011年，中國大陸國防部向俄羅斯聯邦軍事技術合作局提出採購蘇愷35。2012年底，雙方達成初步協議，並在後續3年協商採購的技術和金融條件。
中國大陸採購的首批4架蘇愷35已在2016年底從俄羅斯飛抵大陸，首站降落河北省滄州市，隨後過境湖北省武漢市。
俄羅斯塔斯社報導，最後一批10架蘇愷35將在2018年交付中國大陸。1060412
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