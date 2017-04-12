李永得訪日 期借他山之石尋回客庄里山



(中央社訊息服務20170412 09:18:59)客家委員會主任委員李永得本(4)月7日至11日率隊前往日本大阪及東京，除參加日本客家社團年會，並拜會日本國立民族學博物館，以及考察越後妻有大地藝術祭，期能汲取日本經驗，作為打造浪漫臺三線之明鏡，提升國內外客家研究能量，尋回客庄「里山」。



李主委赴日參加關西崇正會「2017年成立50周年懇親大會」及東京崇正公會「創立五十四年第51屆會員懇親大會」，他致詞時表示，自己11年前也曾出席這兩場盛大活動，因此倍感親切與榮耀。李主委說，客家文化最核心的問題是語言，而客委會正在推動《客家基本法》修法，要讓客語成為國家語言；此外，客委會也在著手建構國際級客家知識體系，盼能團結全球客家鄉親，將客家文化傳承下去。



有鑑於打造國家級浪漫臺三線客庄大道是當前客委會最重要的任務之一，李主委此行也專程前往新潟越後妻有「里山現代美術館」，瞭解當地推辦大地藝術祭的策展模式，以作為未來推動臺三線觀光之參據。李主委表示，臺三線客庄地區跟越後妻有一樣，有優美的生活風景、人文與自然風光，但同樣面臨青年流失與人口老化問題。



越後妻有藉由舉辦藝術節的方式，成功帶動農村創生及發展，李主委強調，希望仿效此經驗，在未來2至3年策劃屬於臺三線的大地藝術祭，結合客庄在地生活故事，以地景藝術呈現，喚醒青年返鄉，重新找回客庄中的里山。



為提升國內外客家研究能量及加強與國際博物館交流機會，李主委本次也率客家文化發展中心團隊，偕同國立交通大學客家文化學院張維安院長，與日本大阪民族學博物館副館長關雄二教授等人進行會談交流。李主委特別邀請日本大阪民博前來參加客家文化發展中心年底辦理的工作坊，與臺灣客家學術單位進行三方客家研究及博物館亦議題交流。



訊息來源：客家委員會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211562.aspx