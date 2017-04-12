韓新片猖獗 玄彬捕抓夜鬼中央社 (2017-04-12 09:25)
（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）韓古裝動作片「猖獗」的製片公司表示，演員玄彬已確定在「猖獗」中擔任主角，再度與導演金成勳合作。
南韓「日刊體育」指出，電影「猖獗」是一部古裝動作大片，講述主人公「李清」阻止夜間猖獗活動的夜鬼，以拯救朝鮮王朝而鬥爭的故事。
據製片公司透露，玄彬在片中飾演的「李清」是朝鮮王的兒子，喜歡飲酒作樂，是朝鮮武功最高的人物。他曾被清朝帶走作為人質，在即將繼承王位的大哥、王世子「李英」的召喚下，時隔10多年重新回到朝鮮，協助整頓朝政。
「猖獗」將在完成主要角色的選角後，於今年下半年開鏡拍攝。1060412
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