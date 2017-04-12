聯航粗暴拖行亞裔客 炎亞綸：己所不欲，勿施於人NOWnews今日新聞 (2017-04-12 09:00)
日前美國聯合航空因超賣機位，而粗魯拖行華裔醫師下飛機事件，震驚外界。藝人炎亞綸在臉書透露自己也曾有過親身經歷，他認為：「華裔男子會被針對，才是這次事件中最值得大家去關心的。」更呼籲網友，要真正減少歧視，唯有從自身做起才能改變現況！
炎亞綸昨（13）日在臉書對聯航惡意拖行華裔醫師下機事件開砲，他表示會超賣機位的不只聯航，他本人也曾因航空公司超賣機位，而被迫坐在窄小位置的經驗。但他認為此次聯航事件應將重點擺在「華裔男子」身上，痛批歧視根本無所不在，但他也希望網友能理性思考，對於這件事反感的人，是否也能做到百分之百的毫無歧視？
炎亞綸表示「黑奴、死同性戀、女生開車」都屬於歧視性字眼，然而若是對此次聯航事件極為反感，那更不能成為別人眼中的討厭鬼，表示要減少歧視必先從自身做起，更呼籲網友「己所不欲，勿施於人。」
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