屏東檸檬汁前進大陸 3個月熱銷千萬杯中央社 (2017-04-11 16:06)
（中央社記者陳家倫上海11日電）家住屏東的陳英旭務農20多年，從沒想過有一天自己種的檸檬能以原汁形式出口到中國大陸，並在德克士炸雞店2300家門市銷售，去年試賣3個多月就有超過1000萬杯的銷量。
頂新集團旗下德克士與金色大地公司推出的「鮮萃檸檬飲」今天舉辦新品發表會，邀請20多名契作的屏東農民到上海指導、參觀。陳英旭表示，活了快60歲終於能把家業發揚光大，出乎意料也很感動。
陳英旭指出，屏東這款「優利卡」檸檬的特色是酸度高、香氣足，光用聞的就是一種享受。他還熱情地向試喝民眾解說，買檸檬要挑青綠色的，榨汁一定要連皮，才能把檸檬精油榨出來，喝了才會身體健康。
為了讓消費者喝到最道地的台灣口味，德克士推出的檸檬飲新品酸度比大陸市售的檸檬汁高好幾倍。德克士事業本部總經理邵信謀表示，一開始擔心大家嫌太酸，沒想到市場反應超好，令他信心大增。
邵信謀說，檸檬飲新品去年9月底在大陸全面試賣，一開始從市場接受度較高的冷飲賣起，天氣轉涼後，顧客主動要求推出熱飲。短短3個多月時間，賣了超過1000萬杯，以每顆檸檬長約7公分計算，可疊1512座101大樓。
金色大地總經理呂政璋表示，為了確保品質，還在產地聘請駐點檢驗人員，一杯檸檬汁「從農田到餐桌」的過程至少得經過5道檢驗，包括水壤、土質、用藥、進口、出口等環節。
呂政璋說，去年一共在屏東採購1100噸的檸檬，榨成汁後約400噸進口到大陸；今年以進口1200噸的原汁為目標，換算下來需擴大採購至3600噸，盼透過酸甜的檸檬芬芳讓大陸消費者喝到台灣小農對作物的情感。1060411
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
10 不銹鋼 電鍋．大同 電鍋 11人份．蒸籠 電鍋．智慧 AI 電鍋．SAMPO 聲寶 電鍋．大同 電鍋．三菱 電鍋．養生電鍋．大同電鍋．大同 電鍋 50．電鍋 捷寶．小廚師 電鍋．電鍋 SSC-003．萬國 小電鍋．聲寶 304 電鍋．電鍋 不鏽鋼．厚釜 電鍋．11人份 電鍋．KAI 電鍋．電鍋 省電．日象 電鍋 10．電鍋 TAC-11KD．電鍋 TAC-15L-SR．電鍋 TAC-10A．電鍋 蒸盤．鍋寶 電鍋．電鍋不鏽鋼．50 電鍋．電鍋加高．電鍋 tac-06L
- 【elegantsis】領先風範三眼計時腕錶-黑/45mm(ELJT42R-6B08
- LOVE MOSCHINO 黃色海灘女孩短袖T恤
- 【hilltop山頂鳥】男款抗UV吸濕快乾長袖襯衫S05M53-深藍/白
- GOLDEN-TIME-烏克蘭印象-精梳棉-加大四件式兩用被床包組(藍
- 【See by Chloe】經典黑釦字母LOGO拉鍊帆布旅行手提包(小/
- 【COACH】男仕品味 皮革 / 側肩 / 斜肩 / 多功能包(黑色)
- 【Easy Spirit】漆皮一字寬帶楔型涼鞋(質感裸色)
- 【立強 REGINA】R980 管型二孔夾/檔案夾/資料夾/文件夾 (12
- 西德風 SYSFORM S-31PLUS A3 碎紙機
- 【德國KETTLER】德國經典平衡滑步車-公主風
可以半小時跌80%的中國金控，是怎麼控金的？【北京新浪網】
Uber回歸徵司機 2種合作模式先搞懂【中央社】
統一大量過期方便麵賣給了孩子【北京新浪網】
矽谷越來越貴挖人越來越難 創業公司要逃離【北京新浪網】