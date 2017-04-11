香港, 2017年4月11日 - (亞太商訊) - 中美元首會面閃電結束，兩人在莊園會談中表現較預期為好，應可掃除市場疑慮，亦同時反映了特朗普的商人智慧絕不會做賠本的生意。料中美雙方的貿易戰或短期不會開啟，相反更有機會擴大兩國貿易，收窄中美逆差。再者，中方亦已表明未來在美國的投資將會加大，增強其在談判卓上的籌碼。



「走出去」的國策基本上是中國企業的長期戰略，配合「一帶一路」的發展，預期在「外匯管制」的持續下，將更有利香港IPO市場持續發展。因為這個海外集資平台具有中國資金與海外融資渠道互聯互通的作用，若企業能發揮得宜，將有利其海外併購。與此同時，在中美貿易戰暫告一段落時，中國的政策焦點將重新回到國內，對穩定國內經濟保增長的支持將穩步推進。



在此背景下，預期對2016年GDP貢獻度仍達到6.5%的國內房地產市發展將可保持今年以來的穩健勢頭。事實上，從今年首季港股上市房企所公佈的月度銷售數據顯示，全國樓市基本是穩中有升，樓價環比或有所下降，同比升幅卻平均在20%以上，反映磚頭依然是有價有市。



融信中國溢利增長21%賺17億元 趁回吐吸納

融信中國(3301)去年年初在港交所主板上市，是近年罕見的大中型房企，而公司去年的整體業務發展成績相當不俗。2016年，公司的全年溢利同比增長21%至17億元人民幣(下同)。業績公佈後，股價反覆整固，不少基金正在密密收集，似在蘊釀「大茶飯」。建議擇時趁低吸納，中長線的獲利率應相當不俗。



公司現價市盈率不足5倍，落後於A股同業平均22倍的水平。作為深港通標的，融信中國估值如此便宜，難怪吸引了一大班基金正在二級市場收集。事實上，融信中國的投資亮點不少。第一，公司目前在手的土地儲備，以貨值計，超過81%均位於中國剛需強勁的一二線城市。這與其他房企普遍持有大量三四綫城市土儲具有天壤之別。而能夠擁有如此優質的土地儲備及在手項目，管理層的前瞻性運營策略實在功不可抹。



融信中國管理層早前在港舉行的業績簡介會，表示去年綜合業務毛利率下跌的主因是公司有計劃地推出及交付了較多的低毛利項目，以致整體銷售收益大升之同時，毛利水平反跌了一些。不過，公司補充說今年的情況有望全面扭轉。原因︰一是公司去年的銷售收益中大部份均來自於三四綫城市的項目，去庫存的目的明顯。相反，今年的在手開發項目中，基本上位於極具增長潛力的一二綫城市，受剛需帶動，樓價依然保持穩中有升。截至2016年12月31日，公司的土地儲備的總建築面積約為1,058萬平方米，平均土地成本為每平方米約8,650元。基於這些土儲都在一二綫城市，如上海、杭州、福州等，預期公司業務的抗逆力強，且今年的盈利能力有望大幅回升。



2017年銷售目標325億

二是，公司去年合共開發了11個項目，但今年就有高達29個項目在建，預期今年計劃發售的可售資源總額超過500億元，難怪公司訂下2017年的銷售目標在325億元。2016年，公司的合約銷售額達到246億元，較去年同期大幅上升107%，這非但較去年年初的160億元目標大幅上升近154%，更高於年中調整的全年銷售目標240億元。在強勁的合約銷售額增長下，將有助2017年的融信中國實現更高增長。若以去年純利率15%計，整體盈利能力將倍翻，換言之預測市盈率僅2.3倍，超抵。



再者，公司截至去年底的手頭現金達到167億元，較去年同期大升336%，除了因為公司去年善用國內債券窗口，以優化財務實力外，亦得益於公司銷售收入的上升，令經營現金有所改善。事實上，公司去年所交付的單位銷售均價實現了約20%的增長。



據了解，融信中國今年以來除了漳州、杭州等先後拿下兩幅土地外，上周亦已佈局成都，取得了一幅新地塊。融信中國目前以「1+N」戰略佈局，計劃圍繞一二線城市，佈局多座具有潛力的衛星城市，形成區域性規模和品牌優勢。基於貨源足市值高，資金又充足，交付貨值可創新高的預期下，融信中國於2017年有力再創佳績。

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