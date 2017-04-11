記者莊漢昌／台南報導

台南市北區文賢路1080巷每逢下雨必淹水，當地居民10幾年來飽受淹水所苦，市議員唐碧娥接獲陳情，11日邀集工務局長蘇金安、水利局與北區區公所相關人員會勘，終於發現問題癥結，蘇金安也允諾將改善這個困擾已久的問題。

市議員唐碧娥與工務局長蘇金安等人會勘發現，文賢路1080巷舊有排水路老舊、淤積，且未接至雨水箱涵；1080巷旁的1122巷24弄的路溝也早已老舊不堪，導致只要一下雨，就會洩水不及、逢雨必淹。

唐碧娥表示，文賢路1080巷居民受淹水所苦已經10幾年了，大家都怨聲載道，大罵政府無能，希望工務局及水利局，一定要更新排水設施，並且做好分流，徹底改善1080巷淹水問題，讓居民遇到下雨不用再提心吊膽。

工務局長蘇金安允諾，會與水利局協調翻新文賢路1080巷周邊老舊排水路及清淤，並由區公所增設新排水管，加速洩水，解除居民淹水夢魘。