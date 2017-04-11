記者莊漢昌／台南報導

想知道臺南在地大小事嗎？收看第3公用頻道就對了。臺南市政府新聞及國際關係處積極輔導南市有線電視業者充實第3頻道，製播地方要聞、重大活動、人文民俗、社區采風等節目，希望提供市民一個了解在地事物及文化的管道、相互欣賞不同區域之特色，一同關心這塊土地的點點滴滴。

除了目前聯播的「臺南大代誌」、「臺南地方新聞」、「空中美語」及「公視單元劇」等節目，為了使公用頻道之教育性及知識性節目內容更加豐富，市府新聞處配合本市推動英語作為第二官方語的政策，特別製作「HOT TAINAN哈臺南」英語節目，每月1集、每集28分鐘，每晚6時在本市有線電視第3公用頻道播出。由主持人以英語帶領大家探訪臺南的歷史與文化，如獨特在地美食、節慶活動及熱門觀光旅遊景點等豐富單元內容，節目中還有HOT英語教室，由外籍老師Ivan和Harold教大家生活中常用的英語單字，透過英文認識更多元的臺南。

市府新聞處誠摯歡迎有興趣學習英語的民眾每晚6時鎖定第3公用頻道收看「HOT TAINAN哈臺南」，就算錯過節目播出，也可上Youtube搜尋『臺南視野』頻道觀看，歡迎一起加入英語學習的行列。

公用頻道是一個在地的交流平台，屬於全體市民所有，提供公益性、藝文性和社教性及公共服務等節目內容，市府新聞處歡迎民眾多加利用，並設有服務專線06-2932012提供諮詢。