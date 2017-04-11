記者莊漢昌／台南報導

秉持「部落知識在地學習、部落文化在地傳承」辦學精神，札哈木部落大學今年共開設排灣族美食創意料理、西拉雅族語及阿美族織布竹編等13門課程，並於11日舉辦開學典禮暨招生記者會。市長賴清德特到場頒發講師聘書，呼籲台南市原住民及非原住民朋友，都能踴躍參與部落大學課程。

賴市長表示，札哈木部落大學課程是免費的，不僅僅服務原住民朋友，也服務非原住民的市民；此外札哈木大學今年邁入第5屆，過去4屆的成果都得到中央甲等的肯定，尤其族語認證通過率連續12年全國第1。

賴市長說，部落大學不僅僅是學習，還有傳承的功能，所以來部落大學學習唱歌、跳舞，也學習各個族群的文化，甚至於過去原住民部落的求生技巧跟技能，這些都非常的重要，也已經成為文化非常重要的一部分。這些文化，不管是原住民部落或都會區，都應該要持續傳承下去，如此一來，不僅僅讓大家更有安定感，也不會對這個城市產生疏離，對原住民的朋友在這個城市生活的穩定性很有幫助。

民委會表示，部落大學不僅是一個傳承文化及知識的平台，更是族人學習與交流的主要據點，今年開課地點有大光教會、札哈木公園、永康復興國小、北區光武里社區活動中心等，落實部落教室概念，營造機動、輕鬆、自然的上課環境；未來希望將部落大學的知識產能具體化，創造出屬於在地的原住民文化及創意圖像，讓居住在臺南的族人就近學習部落流傳下來的文化與技能，提昇生活品質。

部落大學招收學員不限原住民身分，報名請洽：06-2990415葉先生、2990416陳小姐，網址：http://tainan.tbc.apc.gov.tw/，或上FB粉絲專頁「札哈木部落大學」。