醫療與文化深度交流 菲律賓護理系博士生來台見習台灣好新聞報 (2017-04-11 15:09)
記者李文生／台南報導
菲律賓St. Paul University inTuguegaroa City國際健康醫療研習團前往長榮大學護理系參訪，由St. Paul University護理學院院長和副院長帶領博士班一年級11位學生即日起進行為期2周的校內外醫療與文化交流見習，包含與長榮大學護理系師生參與課程討論交流、了解推動環境教育及台灣文化研究的發展，還到校外醫療機構及鄰近大學護理系參訪、並參觀台南古蹟等。
長榮大學護理系主任吳麗珍表示，這是護理系第一次舉辦時間較長，人數較多的博士班見習課程。這些博士班學生本身在大學護理系當助理教授和副教授，相信長榮護理系師生透過與SPUP師生面對面的交流互動，有助於兩校師生互相了解彼此國家語言文化，擴展國際視野。
St. Paul University Philippine(SPUP)成立於1907， 共有六個校區，位於Tuguegarao City是最古老的校區，這所大學的護理系是該校的旗艦學系，有大學部、碩士班和博士班，每年大約收20位博士班學生。global health practicum是博士班的必修課, 必須有兩星期在國外見習，過去幾年他們都到泰國, 今年接受長榮護理系的邀請, 首度來到長榮大學參訪。
吳麗珍主任指出，這次見習課程有多位護理系教師參與規劃，內容豐富多元。課程除了護理系6位老師參與授課討論，健科院的老師和院長也參與授課，SPUP院長和副院長有一場對全校開放的兩小時演講, 介紹菲律賓醫療系統。
為加深SPUP學生對台灣的印象，台研所天江喜久老師講授台灣的歷史和文化，並請洪慶宜老師介紹環境教育國際實驗學院永續教育學程，分享長榮大學推動環境教育經驗。為把握難得的國際交流機會，也請SPUP的學生和國財商的學生一起分享各個國家的文化特色。
校外參訪之旅以參訪醫療院所及在地特色的文化活動為主。醫療機構有奇美醫院、嘉南療養院、台南衛生局、中華醫事科技大學護理系、成大護理系、金華社區、老吾老護理之家等。文化方面有參訪台南古蹟, 高雄佛陀紀念館, 奇美博物館和大東夜市。
SPUP博士生們說他們見證到台灣的醫療和科技都比菲律賓先進, 計畫能夠帶學士班學生來長榮護理系見習。 SPUP 的院長歡迎長榮護理系的學士班和碩士班學生到他們學校參訪, 尤其他們菲律賓有 on-line 課程，希望招收台灣學生到SPUP 讀博士班。
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