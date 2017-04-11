記者扶小萍／南投報導

「106年度社區營造3期及村落文化發展計畫–社區營造點暨鄉鎮(市)公所行政社造化徵選活動」已展開，南投縣府文化局11日上午於文化局演講廳舉行社區說明會，說明今年度社區營造計畫執行重點，希望推動各社區積極參與，約有50個社區成員與會。

社區營造點分為培力型、進階型，以及村里、學校、個人的藝文紮根營造點等3種，徵選對象為南投縣內已立案之非營利組織、鄉鎮市公所、鄉鎮村里、學校、個人(需與社區做結合提案)，對社區總體營造具熱誠者，徵選作業要點已公布，有興趣者可至文化局網站下載。

文化局邀請在暨大任教的動能網輔導團隊老師張力亞，與社區夥伴分享社區總體營造經驗，並說明徵選方式、流程、審查標準以及補助項目與內容，希望透過說明會讓社區發展更加蓬勃發展。

文化局長林榮森表示，去年南投縣有16個社造點，若社區都能做好營造基礎，將來其他發展也會更加順利，讓南投社區發展達到全面均衡的程度。

提案截止日為4月29日(以郵戳為憑)，可親送至文化局推廣科蔡宗霖，註明提案社區營造3期計畫。

除了社區營造點，文化局也推動鄉鎮市公所行政社造化，並將於13日上午10時在文化局2樓簡報室進行說明會。