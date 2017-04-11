記者李梅金／台中報導

高麗菜價格大跌、滯銷，讓農民血本無歸，為降低菜農損失，北屯區金豐室內裝修負責人呂金豐募集12萬元採購1萬顆高麗菜，民眾只要憑5張發票，或不限金額的銅板一枚，就可以換取一顆高麗菜，所得全數捐給瑪麗亞基金會，活動至12日為止，歡迎民眾一起做公益。

在北屯區從事室內裝修的金豐公司負責人呂金豐，募集約12萬元，採購1萬顆高麗菜，11日在北屯區松竹路一段該公司大門前，發起用發票換菜活動，民眾只要捐出5張發票或捐出銅板1枚，都可以獲得一顆高麗菜。

由於活動場地緊鄰大馬路，車流量大，一箱一箱的高麗菜，堆積如山，格外吸引路人矚目，許多民眾紛紛停下車，也有婦人提著菜籃子來裝高麗菜；市議員曾朝榮、邱素貞、軍功里長黃銘河、平順里長賴錫鏗等人也到場，以行動響應，一起做愛心。

曾朝榮、邱素貞表示，高麗菜營養又便宜，用途又廣，趁現在便宜，大家可以買回去做泡菜或高麗菜干，還可以包水餃，清炒、煮湯都很好，呼籲大家共襄盛舉，一起做公益。陳姓婦人說，這項活動不但解決高麗菜過剩問題，幫助菜農減少損失，也兼作公益，非常有意義。

呂金豐指出，4月8日接到雲林種高麗菜友人電話告知，因北部收購高麗菜價格過低，一箱高麗菜約10顆，只賣80元，扣除紙箱費用21-25元，採工一箱15元，運資一箱30元，根本不划算，讓從小種田長大的呂金豐內心感到戚戚焉，相當難受，決定伸出援手，助一臂之力。

呂金豐9日與太太實地走訪雲林虎尾鎮的高麗菜產地，目睹近來因天氣高溫炎熱，高麗菜已有部分裂開情形，內心無比難過；尤其，雨季即將來到，他擔心如果不盡快採收，高麗菜恐泡湯，損失將更慘重。

呂金豐不忍心看到辛苦耕種的高麗菜價格，竟然比糖果還便宜，因此發起搶救高麗菜活動，並獲得環瑋實業、櫻花廚藝(松竹店)、瑪簦地板、上景磁磚、藝靜室內裝修有限公司等企業支持，共募集約12萬元，採購1萬顆高麗菜，民眾只要憑5張3、4月發票或不限金額的銅板一枚，就可換取高麗菜一顆，所募集的發票與銅板，全都捐給瑪麗亞基金會。

他說，今年已陸續舉辦3次送高麗菜活動，這次特別透過熱心公益的市議員曾朝榮協助，希望發揮更大影響力，號召更多民眾共襄盛舉。對於呂金豐秉持人飢己飢、人溺己溺，照顧弱勢、關懷鄕里的精神，曾朝榮相當肯定與讚佩。12日上午9點到下午6點在北屯區東山路一段156-6號曾朝榮服務處提供領取。