記者林重鎣／台中報導

為改善台中市太平區光興隆橋東岸車籠埔地區淹水問題，立委何欣純協調國防部無償提供光隆營區土地設置滯洪池，目前已完工，在今年防汛期前將可啟用，未來將有效改善車籠埔地區長年淹水問題，保障周邊居民生命財產安全。

11日立委何欣純邀集台中市政府水利局、何明杰議員、張玉嬿議員及鄰近各里里長在光隆營區現場召開「太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池工程」完工說明會，現場來了近百位民眾參與，一同關心淹水問題。

立委何欣純指出，為了解決太平車籠埔地區長年淹水，在103年6、7月就多次邀集了國防部及市府水利局到光隆營區協調用地問題，當時就做成結論要求國防部一定要無償提供土地來設置滯洪池，經過多次的協商，工程經費由市政府水利局編列預算來施作。滯洪池是車籠埔地區關鍵的治水工程，未來兼具治水和部隊訓練的雙重功能。

新的滯洪池面積約3.05公頃，規劃滯洪量67,000立方公尺，相當於25座標準游泳池，總工程經費約3700萬元，將可以減少下游人口密集區淹水面積約五公頃，保護約三千名居民的生命財產安全，平時則可兼做軍方訓練使用，達到雙贏。