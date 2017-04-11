記者林重鎣／台中報導

為了拓展師生的國際視野，帶動學術研究風氣，朝陽科技大學特別禮聘美國馬里蘭大學營建工程與管理系教授史齊伯(Prof. Miroslaw Skibniewski)為｢榮譽天生講座教授｣，並邀請蒞校訪問講學為期10天，讓朝陽師生有機會與國際大師面對面，學習追求卓越。

史齊伯教授畢業於波蘭華沙科技大學，並取得美國卡內基-美隆大學博士學位，現為美國國家工程學院院士審核小組成員、俄羅斯工程院士、波蘭工程院士、美國馬里蘭大學營建工程與管理系教授，其主要研究領域在營建機器人應用與營建自動化，並創立了美國第一個以「營建自動化科技和機器人技術」的教育研究系列課程。在擔任馬里蘭大學講座教授之前，史齊伯教授曾任教於美國工程界頂尖學府普渡大學，擔任國際學院院長及副校長等職務。二十多年來他一直擔任頂尖國際學術期刊「營建自動化科技(Automation in Construction)」總編輯，為國際營建自動化學術界域之泰斗。他的著作等身，所出版之期刊、專業書籍及專門著作合計多達3百多篇。去年史齊伯教授獲得國際知名「營建與自動化科技、機器人技術協會(IAARC)」終身榮譽會員殊榮，並榮任英國皇家工程學院特聘訪問教授。

朝陽科大校長鄭道明表示，為了追求學術卓越與國際化，史齊伯教授於去年受聘為該校第一位榮譽天生講座教授。此次應邀前來講學，除將針對全校師生發表兩場專題演講外，並將與學術主管進行會談，提供強化研究能量、提升國際能見度，及追求成為國際一流大學之建議方略。而此行除了在朝陽科大的學術行程外，史齊伯教授並將拜訪台灣其他產官學研機構，並應邀至行政院公共工程委員會發表專題演講。

朝陽科大致力於國際化不遺餘力，除了禮聘史齊伯教授為榮譽天生講座教授外，並敦聘英國愛丁堡大學商學院榮譽教授、技術分析與策略管理期刊總編輯佛列克教授(Dr. James Fleck)為榮譽講座教授；另外，亦禮聘國際電子電機工程學會會士(IEEE Fellow)、英國電機工程師學會會士、2012亞洲資訊安全終身成就獎張真誠教授為榮譽特聘教授。朝陽科大國際長余文德表示，該校在成功推動千人海外體驗計畫後，希望透過國際一流學者來校交流與講學，帶動學校學術研究風氣與水平，進一步提升該校國際化之進程，期能達到國際一流大學之目標。