記者黃村杉／新北報導

新北市長朱立倫11日主持市政會議，強調行政院應不分藍綠立場，要公平對待各縣市政府，指新北市將透過各個管道由下而上持續溝通，市府各局處也向各部會、立法院公聽會或行政院院會積極爭取，每一項都做好完整準備，請中央共同為台灣未來的前瞻建設努力。

朱立倫強調，目前新北市是全台灣唯一同時有5條捷運正在施工進行的城市，無論淡海輕軌、安坑捷運、三鶯線、環狀線、萬大線，都是市民迫切需要的捷運建設。

朱立倫表示，各局處要做好準備，全力爭取前瞻計畫，以市民需要和國家發展為考量，秉持為歷史負責的態度，絕對不分政治和政黨因素，相信將會獲得市民大眾的肯定和支持。

朱立倫指出，市府代表400萬市民及未來生活在這塊土地上的人民，無論是前瞻計畫中提出的綠能、水利、城鄉建設和交通軌道運輸，每一項建設所考慮的都是市民的需求和國家的未來，無論是本次的前瞻計畫或各部會的發展計畫，新北市都將全力爭取，並在爭取過程中做好十足準備，讓市民清楚了解計畫內容與緣由，爭取市民認同。