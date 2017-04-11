取締酒駕變開道 即刻救援孕婦保住胎兒台灣好新聞報 (2017-04-11 15:47)
記者林重鎣／台中報導
一名家住太平區的鍾姓男子，十日晚上10時，發現懷有14周身孕的張姓妻子，因不明原因大量出血，心中焦急萬分，即開車載送妻子至附近醫院就醫，然院方卻告知沒有婦產科別，鍾男子急的有如熱鍋上的螞蟻，恰巧發現新平派出所員警巡邏經過，立即上前求助幫忙，員警見狀貼心的開道並護送至中國醫藥大學附設醫院急救，經院方緊急處理後，順利安胎成功，家屬非常感謝警方熱心協助。
太平警分局新平派出所副所長黃晧展、巡佐賴鶴元、警員余松霖及簡瑞毅等4人，晚上10時40分許，在轄區執行取締酒駕勤務，行經太平區中山路三段與宜欣路口時，前方車輛駕駛突然下車且表情十分驚恐，向警方求助稱其懷有身孕的妻子大量出血、情況危急，深怕腹中胎兒不保，懇請警方協助護送至中國醫藥大學附設醫院急救，警方見狀，心想若再通知救護車恐會來不及，為爭取送醫時間，立即由巡邏車開道一路開警示燈、鳴警報器，當時若依車流需約20分鐘車程，經警方開道協助約5分鐘，即將鍾男妻子順利護送到醫院診治。
警方到達醫院後，一邊安撫女子情緒、一邊協助醫護人員將張女送至急診室急救，經院方緊急施打止血針及投以安胎藥急救，順利保住腹中胎兒，鍾姓男子對於警察的熱心服務，頻頻點頭感謝，稱要是沒有警方的「即刻救援」，後果恐不堪設想。
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