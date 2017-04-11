記者李梅金／台中報導

超商騎樓禁菸變擾鄰?臺中市議員張耀中指出，去年11月起，市府衛生局公告「超商騎樓禁煙」政策以來，只收到超商騎樓範圍禁煙之效果，但對於有抽煙需求的癮君子而言，則自行腳步移動至禁煙範圍的兩側進行吸菸的行為動作，此舉可能只流於表面宣傳，必須要有更貼近實務的作法。

張耀中說，他向衛生局詢問調閱資料發現，超商騎樓禁煙首波願意配合的超商業者約有38家，但全市約有1200家超商，顯示同意參與比例不高，約百分之三左右，且針對營業型態有設置騎樓座位區的平價咖啡業者則未做是否願意配合此政策的探詢。

張耀中認為，他有將這38家的公告地點稍微部分繞了一圈，發現禁煙範圍的兩側還是會有吸菸者在那吸菸，而菸蒂因無處可丟，反而製造成二次污染。

同時也未知在超商的約束強制力為何，至今有沒有開立相關裁罰單？

張耀中建議，貼禁煙公告貼紙，不如仿照鄰國日本推廣公共場所設置專用吸菸室，一方面可以有效擴大禁煙範圍，二來也可將有吸菸需求的族群集中，達到政策雙贏的目標結果。

※行政院衛生署提醒您 吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病！※