記者吳素珍／南投報導

集集分局查獲吸食毒品駕車肇事公共危險案，並當場起獲K他命835公克，全案依毒品危害防制條例及吸食毒品後駕車公共危險罪移送臺灣南投地方法院檢察署偵辦。

警方資料，集集警察分局於106年4月11日2時48分接獲110報案，在臺16線11K處(西往東方向)有一部白色自小客車22**-UR自撞護欄，員警到場處理見駕駛陳姓男子神情恍惚，鼻頭及胸前有白色粉末，形狀相當可疑，經詳細詢問盤查後發現其所攜帶之皮包內藏有一大包K他命 (淨重835公克)、K他命一小袋(1.15公克)及褲子口袋K盤一個，該批毒品經初步鑑驗結果呈K他命陽性反應。

集集分局查獲陳嫌吸食毒品駕車肇事公共危險案。〈照片警方提供〉

案經詢問陳嫌，供稱在南投縣名間鄉彰南路吸食毒品後，駕車至水里地區閒晃，因精神恍惚，途中車輛打滑導致撞擊路邊護欄，造成車輛嚴重毀損，其所攜帶之毒品係在台中市夜店購買做為個人吸食使用，警方不採信其說詞，懷疑其持有大量毒品預備販賣，全案依毒品危害防制條例及吸食毒品後駕車公共危險罪移送臺灣南投地方法院檢察署偵辦。

集集分局長廖志明表示，毒品為各項犯罪之淵藪，一旦染上毒品，將終身遺害家人及自己，鼓勵民眾應從事正當休閒活動，打造乾淨健康之生活環境。另民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。



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