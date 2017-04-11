當沖降稅1年 券商公會盼吸引短期資金中央社 (2017-04-11 15:36)
（中央社記者田裕斌台北2017年4月11日電）立法院今天三讀通過調降現股當沖證券交易稅率減半至千分之1.5，為期1年，券商公會理事長簡鴻文表示，相信可吸引到短期資金，增加市場流動量及創造造市效果。
簡鴻文表示，代表所有證券業和廣大投資人，謝謝許多支持通過的立法委員，感謝他們盡力協助台灣資本市場能有重現榮景的契機。
簡鴻文認為，今年第1季，台股上市櫃日均量新台幣1148億元，較去年第4季849億元，量能明顯回溫35%，顯示投資人肯定政府政策，重拾對台股的信心，相信法案正式公告後，將確實能吸引短期資金挹注，增加市場流動量兼具造市效果，帶動大盤整體成交量。
不過，就中長期來看，簡鴻文認為，仍有必要儘速檢討個人股利所得稅制，導向與國際接軌、公平務實的合理稅制，穩定市場籌碼且擴大市場規模，讓台灣股市能更健全發展。
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