三星2017全系列家電登台 業績看增2成中央社 (2017-04-11 15:44)
（中央社記者吳家豪台北11日電）三星電子今天在台發表2017全系列家電，包含冰箱、洗衣機、吸塵器、極勁氣旋機器人等，看好今年全系列家電業績將比去年成長2成以上。
三星2017全系列家電包含全新推出的智慧觸控系列、雙效手洗系列、AddWash潔徑門系列洗衣機；Twin Cooling Plus雙循環雙門系列及Triple Cooling三循環多門旗艦系列冰箱，POWERstick直立式無線吸塵器及新一代POWERbot極勁氣旋機器人等。
5月31日前凡購買智慧觸控洗衣機、雙效手洗洗衣機指定機種，即可抽POWERstick直立式無線吸塵器一台。預購AddWash潔徑門洗衣機洗脫烘機種，送7-ELEVEN商品卡3000元。
台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示，此次推出新品讓三星白色家電產品線更完整，可滿足不同消費者的不同需求，讓消費者愛上做家事，看好2017年全系列家電業績將比去年成長 2成以上。1060411
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