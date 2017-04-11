愛情的力量 老屋塌了陸夫用身體護住妻中央社 (2017-04-11 15:34)
（中央社台北11日電）中國大陸浙江省慈溪市一棟老屋日前突然坍塌，一對正在睡覺的中年夫婦突然被埋在廢墟底下，丈夫本能用身體死命護住妻子，自己承受成百上千塊瓦礫重量，才有辦法讓妻子用手機報警。
綜合大陸浙青網、新浪新聞等媒體報導，4月10日清晨6時5分，慈溪市龍山鎮下著陣雨，一對夫妻睡夢中隱約聽到屋頂上發出異響，沒想到幾分鐘後，屋頂就坍塌了，粗壯屋梁夾雜著大量瓦礫傾斜而下。
屋子裡突然天旋地轉，兩人都嚇壞了，但丈夫卻本能地側身用身體護住妻子，僅僅幾秒鐘後，這對中年夫妻就隔著棉被被掩埋在廢墟底下。
丈夫的身體不僅承受成百上千塊瓦礫的重量，還被屋梁壓住了雙腿，動彈不得，但他死死護住了妻子，而妻子則在丈夫撐起的有限空間裡，用手機撥打電話報警。
報導說，清晨7時9分，消防人員前來救援，這對夫妻獲救，並送醫診治。丈夫雙腿因長時間受到擠壓，已經麻木，經就醫診治後，幸無大礙。
目前，老屋坍塌的具體原因還在調查中。1060411
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