歐系外資首次將原物料族群納入追蹤，評等加碼，首選中鋼及東鋼財訊快報 (2017-04-11 16:10)
【財訊快報劉居全報導】歐系外資在最新出爐的報告中表示，首次將台灣原物料族群納入研究追蹤個股，給予「加碼」評等，首選中鋼( 2002 )及東和鋼鐵( 2006 )；其中中鋼首次給予「優於大盤表現」評等，目標價上看33元；東和鋼鐵首次給予「優於大盤表現」評等，目標價上看32元；豐興鋼鐵( 2015 )首次給予「中立」評等，目標價53元；台泥( 1101 )首次給予「中立」評等，目標價35元。
歐系外資看好中國鋼鐵減產將有助於未來兩年鋼價支撐，加上預估政府積極建設內需，新建設預計將花費新台幣9560億元，將有利未來3-4年台灣水泥及鋼鐵需求。強調族群中首選中鋼及東和鋼鐵。
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