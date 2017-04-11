重量級權值股法說會前夕，台股持續震盪，大盤只有早盤短暫上漲，隨後受大型股走跌而翻落盤下。由於面板二虎獲利回吐賣壓不輕，股王大立光跌幅也達2%，雖有台積電、鴻海及台塑集團股撐盤，指數仍收黑。終場下跌50點，以9832點作收，成交量934億元。短線財報與法說會相關消息勢必牽動股價，投資人應密切留意相關消息。（張佳琪報導）



亞股週二表現都偏弱，台股因台積電、大立光本週將開法說會，市場觀望氣氛升高，行情也是拉回震盪。近日市場主流股面板二虎，早盤持續反應第一季營運佳績開高，但盤中短多下車股價翻黑，也影響市場投資氣氛。股王大立光也是開高走低跌幅擴大到2%，加深空頭力道，電子各族群因此受挫。



所幸台積電、鴻海走穩，且台塑集團股受惠於台塑四寶第一季大賺550 億的好消息股價抗跌，大盤跌勢不至於擴大。終場指數跌50點，以9832點作收。



新光投信協理謝學雲表示，法人關注權值龍頭股的第一季匯損狀況及第二季營運展望，建議投資人也要密切留意。謝學雲說：「兩個部分，一是第一季季報匯損狀況，第二是第二季營業展望」。



法人指出，最近亞股壓力沈重，韓股早已跌破月線，台股收低也失守月線，台、韓等貨幣四月以來幾乎都走貶，匯率趨貶可能讓台股短線暫時缺乏更大的買盤推升。



（圖：取自證交所官網）



