立法院三讀通過證券交易稅條例修正草案，當沖證交稅稅率減半財訊快報 (2017-04-11 16:10)
【財訊快報李娟萍報導】立法院今天三讀通過證券交易稅條例修正草案，當沖證交稅稅率減半，從千分之3降至千分之1.5，將施行一年。
當沖的範圍，是指同一受託買賣帳戶在同一營業日，現款買進及現券賣出同種類同數量上市或上櫃股票，於賣出時，按成交價格課徵千分之1.5證交稅，較現制減半，試行一年，以提升流動性，活絡台股成交量能。
據估算，當沖交易稅由千分之3降至千分之1.5，稅收損失約37.5億元，日均成交值要增加100億元，才能彌補稅損。
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