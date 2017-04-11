【財訊快報李娟萍報導】立法院今天三讀通過證券交易稅條例修正草案，當沖證交稅稅率減半，從千分之3降至千分之1.5，將施行一年。



當沖的範圍，是指同一受託買賣帳戶在同一營業日，現款買進及現券賣出同種類同數量上市或上櫃股票，於賣出時，按成交價格課徵千分之1.5證交稅，較現制減半，試行一年，以提升流動性，活絡台股成交量能。



據估算，當沖交易稅由千分之3降至千分之1.5，稅收損失約37.5億元，日均成交值要增加100億元，才能彌補稅損。





