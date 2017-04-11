原標題：瑞典為卡車襲擊案遇難者默哀一分鐘 政府降半旗

中新網4月11日電 據「中央社」報導，當地時間10日，瑞典為上周卡車襲擊事件的遇難者默哀一分鐘。遇襲的百貨公司外，參與默哀的若干民眾明顯地動容，淚流滿面。

莊嚴的儀式陰雨天里在斯德哥爾摩市政廳外舉行，市政廳降半旗，包括總理勒夫文和瑞典國王及大多數王室成員，和來自社會各界代表出席。

據報導，默哀一分鐘結束后，瑞典軍樂隊演奏莊嚴的樂曲，斯德哥爾摩市長萬加德隨後發表演說。

萬加德說：「我們永遠不會向暴力讓步，我們永遠不會讓恐怖得勝。斯德哥爾摩將維持是個開放和容忍的城市。」

勒夫文對受害人家屬說：「你們不孤單，我們想著你們，整個瑞典與你們同在。

7日下午，一輛被劫持的貨運卡車高速沖向斯德哥爾摩市中心皇后大街上的人群，造成4人死亡、15人受傷。

據報導，4名遇害民眾包括2名瑞典人，據稱其中1名是11歲女孩，及一名41歲英國男子、一名31歲比利時女子。但警方未公佈他們的身份。