▲陳綺貞（左）為電影《喜歡你》獻唱〈我喜歡上你時的內心活動〉。（合成圖／翻攝自公關照、甲上娛樂，2017.04.11）

創作才女陳綺貞不僅有著空靈脫俗的外表，而她溫暖雋永的歌聲更是擁有一票死忠歌迷。近日陳綺貞為電影《喜歡你》演唱主題曲〈我喜歡上你時的內心活動〉，她恬淡清幽的歌聲唱出戀人心中的呢喃，一貫的輕透嗓音療癒著心底那道淺淺的傷痕。

〈我喜歡上你時的內心活動〉找來大陸知名作家韓寒作詞，歌詞描寫在愛情裡不時的疑惑，「我們定居哪？告訴我，答案是什麼？」聽著陳綺貞淡淡的歌聲，便掉進自我愛情掙扎的內心，這些戀愛中的不確定，陳綺貞唱起來質樸卻又切合內心，然而在歌詞最後一句，如同在戀情中困惑的人們，叨叨絮絮不停卻只是想問一句「你，喜歡嗎？」無論失戀或熱戀，聽著她平淡卻溫暖的歌聲都會在心中湧起「有人懂我」的感受，而這就是陳綺貞獨特的魅力所在。

電影《喜歡你》改編自作家藍白色暢銷小說《終於等到你》，由曾奪金馬獎最佳導演的陳可辛擔任監製，男主角找來重量級男神金城武演出霸道總裁，女主角則是以《七月與安生》奪下金馬影后的周冬雨演出天真傻妹，兩人將上演現今最流行的「反差萌」戀愛，在「喜歡你」與「討厭你」的感情角力中，衍生出讓人又哭又笑的愛情故事！

▲金城武（左）與周冬雨（右）在《喜歡你》不時鬥嘴的互動相當有趣。（圖／甲上娛樂提供，2017.04.11）