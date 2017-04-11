「323佔領行政院」一案10日宣判，吳姓被告和許姓被告雖被判無罪，但他們仍表示，對於同一場運動但判決標準不一的狀況，感到十分遺憾。此外，也要求政府應檢討馬英九政府的違法施暴行為。

據了解，吳姓被告和許姓被告在臉書上共同發出聲明表示，針對他們在「煽惑他人犯罪」和「妨害公務罪」被判決無罪，但其他參與運動者卻遭判有罪，這種在同場抗議運動，卻判決標準不一的情況，感到非常遺憾。

他們在聲明中提出質疑，認為辯論攻防重點被轉移至片面微小的動作，而感到十分無力。譬如在和檢方辯論攻防參與運動者是否犯罪時，討論的層次從主張「公民不服從」的反服貿運動正當性，竟然變成在討論某一段警方蒐證畫面裡，參與運動者有沒有叫現場群眾坐下或舉雙手等肢體動作、這些動作是否構成「煽惑他人犯罪」或「妨礙公務罪」。

另外，兩位無罪被告也要求政府應要更積極動作，必須檢討馬英九政府時期，國家違法施暴的行為，而非一方面積極在刑事程序上追訴運動者，另一方面卻輕輕放過國家的違法施暴行為，更表示：「今日獲判無罪的我們，也會站在被判決有罪的運動參與者身邊，持續打這一場仗。」