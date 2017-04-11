戴克非透過畫表達出女性的內心世界NOWnews今日新聞 (2017-04-11 15:48)
女人心事總是讓人摸也摸不清、想也想不透，戴克非老師用畫筆讓女人的心事赤裸裸的呈現出來，告訴大家女人心其實一點也不難懂；「JUST A DREAM」只是個夢西畫個展自即日起於淡水分館藝文中心展出至4月22日，歡迎大家一起來欣賞，享受女人的饗宴。
新北市立圖書館表示，復興高中任教10餘年的戴克非老師，展覽橫跨2006到2017年的作品，有多幅畫都是裸體的女性畫，看到她以簡單的線條、單純的色彩，細膩的描繪出人體線條之美，藉由身體的曲線訴說不一樣故事；每幅畫的背後藏著豐富生命意義，能用心眼看到不同的生命故事，我們看到的不再是寫實的表象，而是作者的心靈寫照，並以低調的色彩引領我們走進她的神祕國度世界。
新北市立圖書館說，「JUST A DREAM」只是個夢西畫個展自即日起於淡水分館藝文中心展出至4月22日，透過畫表達出女性的內心世界，以女性的觀點訴說女性，帶大家近距離透視女人的心靈故事，一窺女人迷人又多元的樣貌；歡迎大家一起來腦力激盪，猜猜女人的背景故事，帶來正面的能量，享受女人的饗宴，相關訊息請至新北市立圖書館的資訊網查詢。
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